Stor tru på snarleg krisepakke i Senatet

utenriks

Etter to mislykka avstemmingar søndag og måndag ligg det no an til eit kompromiss der republikanarane har gitt etter for fleire av krava til demokratane.

Striden har stått om den sosiale profilen i det som ligg an til å bli den største krisepakken for amerikansk økonomi nokosinne.

Blant optimistane er demokraten Nancy Pelosi, som er speaker i Representanthuset, og Senatets republikanske leiar, Mitch McConnell.

– Eg håper at det er i dag at denne forsamlinga vil få det gjort, sa McConnell tysdag og la til at ingen kan unngå å forstå kor alvorleg situasjonen er.

Pelosi opplyser at republikanarane har gått med på å endre forslaget sitt slik at det har vorte langt med «arbeider-orientert».

Også på Wall Street rådde optimismen tysdag. Der låg det ved middagstider an til ein solid oppgang. Industriindeksen Dow Jones hadde då stige med 9 prosent.

Bratt koronakurve

Samtidig ser koronapandemien ut til å bli stadig verre, ikkje minst i delstaten New York, som er det hardast ramma området i USA.

For kvar tredje dag som går, så blir talet på smittetilfelle dobla, viser nye tal, og styresmaktene reknar med at den dramatiske utviklinga vil halde fram inntil toppen er nådd om høvesvis to eller tre veker.

Tysdag hadde New York registrert 25.665 smittetilfelle, ti gonger fleire enn i California, som blant USAs delstatar er nest hardast ramma etter New York. På landsbasis nærmar det stadfesta dødstalet seg 600.

– Vi har ikkje flata ut kurven, og kurven har faktisk vorte brattare, sa New Yorks guvernør Andrew Cuomo tysdag.

Trump vil fjerne restriksjonar

President Donald Trump har dei siste dagane antyda at han ønsker å lempe på dei strenge restriksjonane fordi han fryktar dei vil ta livet av amerikanske selskap.

Tysdag uttalte Trump at han ønsker at restriksjonane blir oppheva innan 12. april, det vil seie før påske. Ifølgje presidenten vil det føre til «tusenvis av sjølvmord» viss næringslivet ikkje kjem i gang igjen.

– Du kjem til å miste fleire menneske ved å setje landet i ein massiv resesjon eller depresjon, sa Trump i eit intervju med Fox News tysdag.

2.000 milliardar dollar

Samtidig har president Trump pressa på for å få Kongressen til å vedta det som ligg an til å bli ein historisk stor krisepakke for å redde amerikansk økonomi frå kollaps.

– Kongressen må vedta avtalen utan noko tull, i dag. Desto lenger det tek, desto hardare vil det bli å få økonomien i gang igjen. Arbeidarane våre blir skadelidande, skreiv Trump på Twitter.

Sjølve løyvinga er venta å ligge på om lag 1.000 milliardar dollar, men inkludert tiltak frå sentralbanken Federal Reserve vil rekninga bli på bortimot 2.000 milliardar dollar.

Meir til arbeidarane

Demokratane har stått fast på at ein større del av løyvinga må gå til å halde fleire menneske i jobb og til å støtte dei som blir arbeidsledige. Dei har kritisert det opphavlege republikanske forslaget for å vere ein gåvepakke til næringslivet, utan at det vart stilt nokre krav om at dei skulle behalde tilsette eller ikkje gi store bonusar til toppleiinga.

Kompromisset som no ligg på bordet, inneheld kontantutbetalingar til tilsette i tillegg til pengar som skal gå til å gi lån til selskap, og som seinare kan bli ettergitt viss dei beheld sine tilsette.

(©NPK)