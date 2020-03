Trump lova å heve restriksjonane i USA

utenriks

Under den daglege pressekonferansen sin måndag sa Trump at han såg fram til å lette på restriksjonane som har ført til ein dramatisk nedstenging av store delar av den amerikanske økonomien.

– Amerika vil snart igjen vere ope for forretningar, sa Trump og la til at økonomien vil vere tilbake i normalt gjenge raskare enn «tre til fire månader».

Presidenten antyda at han vil lette på dei innførte restriksjonane om redusert sosial kontakt når den opphavlege perioden på 15 dagar går ut. Dette vil i så fall vere i strid med råda frå fleire helsetoppar i USA og samtidig med at millionbyen New York opplever ei alarmerande stiging i talet på smittetilfelle.

Tysdag skriv òg avisa Wall Street Journal at dei største flyselskapa i USA legg planar om å frivillig innstille nesten all innanriks flytrafikk. Allereie no, på grunn av svært få internasjonale avgangar og fordi 80 millionar menneske over heile USA er omfatta av lokale portforbod, har flytrafikken vorte redusert med 80 prosent samanlikna med same tid i fjor. Ytterlegare kutt kan bli innførte rett og slett fordi færre reiser og fordi mange av flygeleiarane er ramma av koronasmitte.

Måndag var 560 personar døde på grunn av koronavirus i heile USA og minst 43.963 stadfesta sjuke, ifølgje Johns Hopkins University som samlar dei globale tala. Ni amerikanske delstatar har bede alle om å halde seg heime og minst fire andre har lagt ned forbod for alle mot å gå på jobb med mindre det dreier seg verksemd som er kritisk nødvendige for samfunnet.

(©NPK)