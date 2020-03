18 koronasmitta døydde i Stockholm-regionen det siste døgnet

utenriks

– Vi skal gå til det høgaste beredskapsnivået, katastrofenivået, seier Eriksson onsdag kveld.

– Vi ber alle med helsefagleg utdanning om å bidra så mykje dei kan. Vi tek imot all hjelp vi kan få for det trengst no, seier han vidare.

I alt har 37 menneske døydd av koronaviruset i regionen, 18 det siste døgnet.

1.070 menneske er stadfesta smitta, 300 av dei er innlagt på sjukehus, og av dei får 65 intensivbehandling.

– Vi fokuserer no berre på akuttbehandling som ikkje kan vente. Helsevesenet blir forandra heilt på nokre veker, seier Eriksson.

Han opplyser at delen smitta over 70 år blir stadig fleire.

– Vi har ein ganske markant auke i talet på smitta, erkjenner han.