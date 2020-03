25 drepne i IS-angrep mot sikh-tempel i Kabul

utenriks

Ifølgje innanriksdepartementet i landet tok angriparen, som var åleine, fleire gislar, men vart til slutt drepen.

Ein talsmann for sikhane i Kabul, Narindra Singh Khalsa, fortel at fleirtalet i tempelet var kvinner og barn som hadde samla seg til morgonbønn.

Ifølgje nettstaden SITE, som overvaker jihadist-nettverk over heile verda, hevdar den ytterleggåande islamistgruppa IS at angriparen kom frå dei.

Afghanske spesialstyrkar, støtta av utanlandske styrkar, kom raskt til staden og overmanna og drap angriparen.

Noreg har rundt 60 spesialsoldatar stasjonert i Kabul, der dei samarbeider tett med det afghanske politiets spesialstyrke Crisis Response Unit 222.

Det er vanlegvis desse som rykker ut ved angrep i den afghanske hovudstaden, men Forsvarets operative hovudkvarter i Noreg kommenterer ikkje operasjonar som går føre seg.

– Når afghanske spesialsoldatar er ute på oppdrag, så er soldatane våre saman med dei, stadfesta major Brynjar Stordal overfor NTB tidlegare i månaden.

Det bur om lag 1.000 sikhar og hinduar i Afghanistan, og dei har vorte utsette for fleire angrep. I november 2018 vart 19 menneske drepne, dei aller fleste sikhar, då IS utførte ein sjølvmordsaksjon i Nangarhar-provinsen aust i landet.

