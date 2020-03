Antibiotikakrise blir knytt til høge dødstal for koronautbrot i Italia

utenriks

Det seier journalist og forfattar Erik Martiniussen, som har skrive boka «Krigen mot bakteriane». Den underliggande antibiotikakrisen i Italia har sannsynlegvis forverra koronautbrotet dramatisk, skriv han i ein kronikk i Aftenposten.

Årsaka er at mange truleg ikkje døyr av sjølve viruset, men av ein sekundær bakteriell infeksjon som er forårsaka av resistente mikrobar.

Martiniussen viser til ein studie publisert i tidsskriftet The Lancet nyleg, der forskarar fann at over halvparten av pasientar som døydde av viruset i Wuhan i Kina, hadde pådrege seg ein sekundær bakteriell infeksjon før dei døydde. Sjølv om det blir teke atterhald om behov for meir dokumentasjon, tyder studien på at forholda speler ei avgjerande rolle.

Antibiotikaresistens er allereie eit alvorleg problem i mellom anna Italia og Spania, som også har høg dødsrate i pandemien.

– Italia er det landet i Europa der flest menneske døyr av resistente bakteriar. Årleg døyr nesten 11.000 pasientar i Italia av resistente mikrobar. Tilsvarande tal for Noreg er 69, skriv Martiniussen.

Han meiner den langt meir restriktive utskrivinga av antibiotikum i Noreg vil spare mange liv her i landet.

