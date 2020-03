Bolsonaro meiner virusfrykta er overdriven

utenriks

– Viruset har komme, vi kjempar mot det, og det vil raskt bevege seg vidare. Livet må gå vidare, og arbeidsplassar må takast vare på, sa den brasilianske presidenten i ein TV-sendt tale tysdag.

Han meiner dødstala i Italia er spesielt høge fordi landet har mange eldre innbyggarar og eit kaldare klima enn Brasil.

Vidare hevdar Bolsonaro at brasilianske medium bruker dei italienske dødstala til å skape hysteri. Presidenten, som sjølv har vorte testa for viruset, meiner det ikkje er nødvendig med svært strenge restriksjonar for å kjempe mot det.

