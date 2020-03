FN: Menneskja er trua

utenriks

Guterres bad onsdag givarland om å bidra med 2 milliardar dollar, 22 milliardar kroner, til humanitær innsats i land i utan fungerande helsevesen, fleire av dei i krig og konflikt.

– Viruset truar heile menneskja, og menneskja må kjempe imot. Global handling og solidaritet er heilt avgjerande. Innsatsen i dei enkelte land er ikkje nok, seier Guterres.

– Koronaviruset har no spreidd seg til land som frå før står midt oppe i humanitære kriser forårsaka av konfliktar, naturkatastrofar og klimaendringar, seier han.

FNs appell skal dekke behovet til Verdshelseorganisasjonen (WHO), FNs matvareprogram (WFP) og andre FN-organisasjonar ut året.

Beløpet FN ber om, er lite samanlikna med hjelpepakken på 2.000 milliardar dollar, som Kongressen i USA no er i ferd med å vedta for å komme amerikanske forbrukarar og amerikansk næringsliv til unnsetning.

Store mørketal

440.000 menneske verda over har no fått påvist smitte av koronaviruset, og for nærare 20.000 har dette så langt resultert i døden.

Medan episenteret til pandemien først låg i Kina, har det seinare flytta seg til Europa. Ekspertane fryktar at USA kan vere neste, men den verkeleg store katastrofen kan komme i fattige afrikanske land og i krigsherja land i Midtausten som Syria, Jemen og Libya.

Viruset er alt registrert alle desse stadene, men mange land har liten eller ingen kapasitet til å teste, og mørketala blir derfor antekne å vere høge. Med dårleg utbygd eller rasert helsevesen er samtidig moglegheitene for å hjelpe dei som blir alvorleg sjuke, svært små.

Mange manglar alt

– La oss gjere alt vi kan for å hindre at viruset skaper øydeleggingar på stader med avgrensa helsetenester og motstandsdugleik, seier FNs generalsekretær.

Guterres viser til at millionar av menneske lever i overfylte flyktningleirar, manglar reint vatn og såpe til å vaske hendene med og har verken tilgang til sjukehus eller pustemaskiner.

– Dersom vi ikkje straks handlar, fryktar eg at viruset vil få fotfeste i dei mest sårbare landa, for deretter å gjere heile verda sårbar når det held fram med å sirkulere verda rundt, utan å ta omsyn til grenser, seier Guterres.

(©NPK)