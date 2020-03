Flyplassar blir stengde i Paris og London

utenriks

Avgjerda blir teken fordi den rådande situasjonen har gjort det umogleg å halde oppe normal passasjertrafikk.

London City-flyplassen gav onsdag beskjed om at dei innstiller alle kommersielle flygingar frå og med onsdag. Innstillinga vil gjelde fram til slutten av april.

Avgjerda blir sagt å vere ein konsekvens av dei strenge restriksjonane som regjeringa har lagt på fridommen folk har til å bevege seg.

Orly-flyplassen sør for Paris gav same dagen beskjed om at alle kommersielle flygingar blir frå innstilte og med 31. mars.

Flyplassoperatøren ADP viser til ein «stor og brutal» kollaps i talet på flygingar både til Orly og flyplassen Charles de Gaulle nord for den franske hovudstaden.

– I går var vi ned 92 prosent i passasjertrafikken ved Orly og ned 89 prosent ved Charles de Gaulle, seier ADP-direktør Edward Arkwright til franske medium.

