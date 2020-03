Framleis oppgang på Europa-børsane

utenriks

FTSE 100-indeksen i London og CAC 40-indeksen i Paris var opp høvesvis 4,4 og 4,5 prosent. Frankfurt-børsen hadde òg oppgang med 1,8 prosent på DAX 30-indeksen.

Hovudindeksen på Oslo Børs enda opp 1,6 prosent til 682,47 poeng.

Det siste døgnet har det vore svært kraftige børshopp over store delar av verda. Hovudårsaka er at det nærmar seg eit vedtak i USA om ein stor krisepakke for å handtere dei økonomiske skadeverknadene av tiltaka mot koronapandemien.

I Tokyo steig børsen onsdag 8 prosent. Oppgangen både i USA og Tyskland dagen før var på rundt 11 prosent.

(©NPK)