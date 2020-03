Israel stenger synagogane

utenriks

Israels mange synagogar, moskear og kyrkjer har til no vore opne, men under føresetnad av at dei berre slapp inn ti personar om gonger og at alle heldt minst 2 meters avstand.

Men ultraortodokse jødar har ikkje retta seg etter pålegget frå styresmaktene, som onsdag beordra synagogane stengt.

Landet innfører òg andre strenge reglar i eit forsøk på å hindre spreiing av koronaviruset og forbyr innbyggarane å røre seg meir enn 100 meter bort frå heimen.

Drygt 2.000 israelarar har fått påvist koronasmitte og fem er døde. Alle dei døde var eldre og hadde ein eller fleire kroniske sjukdommar frå før.

(©NPK)