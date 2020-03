Jordskjelv på 7,5 utanfor Russland

utenriks

Jordskjelvet vart meld litt over klokka 4 natt til onsdag frå fleire kjelder. Ifølgje amerikanske US Geological Survey (USGS) hadde skjelvet ein styrke på 7,5 og skjedde på 59 kilometers djupne og 219 kilometer sør-søraust i havet utanfor byen Severo-Kurils på ei av dei nordlegaste øyane i øygruppa.

Varselsentralen for tsunamiar i Stillehavet, The Pacific tsunami Warning Center, sende først eit førebels varsel om at farlege tsunamiar kunne oppstå innan 1.000 kilometer frå episenteret, men tok etterpå dette varselet ned.

– Berre mindre tsunamibølgjer vart utløyste av dette skjelvet, og det er ingen vidare fare, opplyste varselsentralen ein time etter skjelvet.

Den japanske storbyen Sapporo er om lag 1.400 kilometer frå episenteret til skjelvet.

