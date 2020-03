Masseutflukt frå Hubei etter at provinsen vart opna

utenriks

Provinsen der storbyen Wuhan ligg og som har vore sentrum for utbrotet i Kina, har vore underlagt strenge restriksjonar. Wuhan er framleis ein stengd by, men enkelte vegar inn til byen er opne. For resten av provinsen er restriksjonane oppheva.

Etter to månader i kollektiv karantene kan dermed folk igjen reise – så lenge dei er friske – og mange nyttar høvet til å sjå igjen familie. På stasjonen i byen Macheng var det lange køar av folk med koffertar medan vakter styrte folkemengda og høgtalaranlegget delte informasjon om kommande avgangar.

– Eg har halde meg inne i Hubei i to månader, seier ein arbeidar som har tenkt seg til heimprovinsen Zhejiang lenger aust.

Men nokre reiser òg til provinsen der den globale pandemien hadde sitt utspring. Ein av dei er læraren Guo Wei. Ho er opphavleg frå Hubei, men jobbar i hovudstaden Beijing.

– Dette er den første moglegheita mi til å komme tilbake sidan dette starta. Det har vore altfor vanskeleg, seier ho idet ho går av toget.

Nasjonale styresmakter stengde Hubei heilt i januar, men restriksjonane på folks daglegliv har gradvis vorte letta, etter kvart som smittetala gjekk ned.

