Putin ber russarane bli heime for å redde liv

utenriks

– Dette kan ramme alle. Det som skjer i dag i mange vestlege land – i Europa og på andre sida av havet – kan vere framtida vår om kort tid, sa Putin i ein TV-sendt tale onsdag.

Beskjeden om at folkeavstemminga er utsett på ubestemt tid kom i same talen. Den nye datoen vil avhenge av korleis covid-19-pandemien utviklar seg, forklarte presidenten. Avstemminga skulle opphavleg vore halden 22. april.

Reforma opnar for at 67 år gamle Putin kan bli sitjande ved makta til 2036. I dag krev lova at han går av når den andre presidentperioden hans i denne omgangen går ut i 2024.

I TV-talen streka Putin under at Russland ikkje kan isolere seg frå spreiinga av koronaviruset.

– Helse, liv og sikkerheita til folk er det vi prioriterer aller høgast, sa Putin og erklærte at neste veke – frå 28. mars til 5. april – skal vere ei arbeidsfri veke i eit forsøk på å bremse spreiinga av viruset.

Berre dei som jobbar i spesielt viktige sektorar, skal gå på jobb neste veke. Apotek, matbutikkar og bankar skal halde ope.

– Hald dykk heime

Han bad òg folk om å bli heime, men det var uklart om det berre var ei tilråding eller om det betyr at Russland no innfører strenge restriksjonar på sosial kontakt, slik mange andre land har gjort.

– Vis disiplin og ansvar, sa Putin.

Dei mest konkrete tiltaka gjaldt likevel støttetiltak for økonomien i landet.

Blant tiltaka han la fram, var rentefritak på ein ulike lån, både for privatpersonar og bedrifter, økonomisk støtte til små og mellomstore bedrifter, og dessutan framskunding av trygdeutbetalingar.

Han lova òg skattelette til bedrifter som beheld tilsette.

Koronaviruset og det kraftige fallet i oljeprisane har skapt ei tviegga krise for russisk økonomi, og verdien på rubelen har no falle til det lågaste nivået sidan byrjinga av 2016.

Krisa utgjer ei stor utfordring for Putin, som har lova å styrkje den økonomiske veksten slik at vanlege russarar kan få betre levestandard.

Mørketal

Alle som kjem til Russland frå utlandet, er pålagt å gå i karantene i fjorten dagar, men tenestemenn har beklaga seg over at mange bryt reglane.

I den russiske nasjonalforsamlinga blir det no utarbeidd eit forslag om strenge straffer for dei som bryt karantenen. Personar skal kunne straffast med bøter på mellom ein halv og to millionar rublar – 70.000 til 280.000 kroner. Dersom ein karantenebrytar medvite smittar mange andre eller forårsakar at ein annan person døyr, skal det kunne straffast med fengsel i opptil fem år. Viss to eller fleire døyr, blir det foreslått ei strafferamme på sju år. Det er venta at forslaget vil bli vedteke neste veke.

Onsdag var det registrert til saman 659 smittetilfelle i Russland, 163 det siste døgnet. Auken er langt større enn før, då talet på smitta berre har auka med 10–12 per dag.

Det låge talet på smitta har fått fleire til å tvile på tala, sidan Russland har 144 millionar innbyggjarar, samtidig som det deler grense med Kina.

Moskvas ordførar, Sergej Sobjanin, åtvara tysdag Putin om at det er store mørketal. Han leier ei arbeidsgruppe som står i spissen i kampen mot koronaviruset. Onsdag opplyste styresmaktene i Moskva at to koronasmitta pasientar har døydd. Tidlegare er berre eitt dødsfall stadfesta i heile landet.

