Putin utset folkeavstemming om reform

utenriks

Beskjeden om at folkeavstemminga er utsett på ubestemt tid kom i ein TV-tale onsdag. Den nye datoen vil avhenge av korleis covid-19-pandemien utviklar seg, forklarte presidenten. Avstemminga skulle opphavleg vore halden 22. april.

Reforma opnar for at 67 år gamle Putin kan bli sitjande ved makta til 2036. I dag krev lova at han går av når den andre presidentperioden hans i denne omgangen går ut i 2024.

Stenge

I eit forsøk på å bremse smittespreiinga i landet, seier presidenten at berre dei som jobbar i viktige delar av økonomien, skal gå på jobb neste veke. Andre blir bedne om å bli heime.

– Helse, liv og tryggleiken til folket har absolutt prioritet, sa Putin.

Apotek, matbutikkar og bankar skal vere opne.

Straff

Parallelt med at tiltaka mot pandemien blir skjerpa, foreslår parlamentarikarar strenge straffer for dei som bryt karantenen. Forslaget inneber bøter på mellom ein halv og to millionar rublar – 70.000 til 280.000 kroner.

Dersom ein karantenebrytar medvite smittar mange andre eller forårsakar at ein annan person døyr, skal det kunne det gi fengsel i opptil fem år. Viss to eller fleire døyr, blir foreslåtte ei strafferamme på sju år.

Mørketal

Alle som kjem til Russland frå utlandet, er pålagt å gå i karantene i fjorten dagar, men tenestemenn har beklaga seg over at mange bryt reglane.

Leiaren for nasjonalforsamlinga, Vjatsjeslav Volodin, og ein annan framståande politikar står bak forslaget om straff for karantenebrytarar. Det er venta at det blir vedteke neste veke.

Russland har førebels stadfesta 658 smitta i ei befolkning på 144 millionar. Moskvas ordførar, Sergej Sobjanin, åtvara tysdag president Vladimir Putin mot mørketal og sa det reelle talet kan vere betydeleg høgare. Sobjanin leiar ei arbeidsgruppe mot virusutbrotet.

(©NPK)