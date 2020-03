Spania passerer Kina i talet på koronadøde

utenriks

Over 430.000 menneske i verda har til no fått påvist koronasmitte, men kvar fjerde av desse er sidan friskmeld.

Talet på stadfesta dødsfall nærmar seg onsdag 20.000, og tilstanden for ytterlegare 13.000 vert omtalt som alvorleg eller kritisk.

Pandemien skyt no mest fart i Spania, der styresmaktene har trappa opp testinga og nærare 50.000 hittil har fått påvist smitte. Onsdag vart talet på døde justert opp med 738 til 3.434.

Spania har dermed passert Kina i talet på dødsfall, medan Italia framleis tronar på toppen med 6.820 dødsfall blant koronasmitta.

Hotell blir sjukestover

Spanske hotell er no omgjorde til provisoriske sjukestover, og ei skøytebane i Madrid er omgjort til likhus for å handtere alle dei døde.

Nokre av hotella tilbyr òg slitne helsearbeidarar tomme hotellrom, etter at styresmaktene nedla forbod mot turistovernattingar førre veke. Madrid er så langt hardast ramma og over halvparten av dødsfalla er registrerte der.

På pleieheimen Funacion Santisima Virgen Y San Celedonio i Madrid har heile 23 virussmitta pasientar døydd dei siste dagane, ifølgje nyheitsbyrået EFE.

Stengt

Spanske styresmakter stengde ned store delar av landet alt 14. mars og har i første omgang forlengt nedstenginga til 11. april.

Skular, butikkar og kontor er stengde, og innbyggarane er bedne om å halde seg heime. Det har ikkje forhindra viruset frå å spreie seg, men helsestyresmaktene håper og trur at tiltaka verkar og at det verste snart er over.

– Vi nærmar oss no toppen, seier Fernando Simon, som leier arbeidet til helsedepartementet med å bremse smittespreiinga. Han erkjenner likevel at den kommande veka kan bli den verste.

Heimlause

I elles travle byar som Madrid og Barcelona er gater og plassar nærast folketomme. Herberge og suppestasjonar for heimlause er òg stengde eller har redusert opningstidene, til fortviling frå dei mange som er avhengige av desse stadene.

– Det er som om det har vore ein atomeksplosjon og folk har søkt ned i tilfluktsromma. Det er berre vi, dei heimlause, som no er utandørs, fortel 36 år gamle Gana, som har budd på gata i Barcelona i meir enn åtte år.

– Etter tolv år på gata trudde eg at eg hadde opplevd alt, men nei. Stilla skremmer meg meir enn viruset, fortel 32 år gamle Riccardo.

Styresmaktene har erkjent behovet og har oppretta eit provisorisk herberge med 150 senger i ein messehall i Madrid. I Barcelona er ein skule omgjort til herberge med drygt 50 senger.

(©NPK)