– Dersom vi har overskot, vil eg hjelpe så mykje eg kan, seier Moon etter ein telefonsamtale med Donald Trump.

Trump har på si side sagt at han vil presse gjennom ei eventuell godkjenning av import av medisinsk utstyr «innan dagen er omme».

Medan Sør-Korea har testa over 367.000 menneske, noko som har hjelpt landet med å få utbrotet under kontroll, kom USA seint i gang med testing. Landet har no 55.000 stadfesta smittetilfelle.

