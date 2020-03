Tyrkia siktar saudiarabarar for drapet på Khashoggi

utenriks

Khashoggi vart lokka inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul og likvidert av ein dødsskvadron i oktober 2018.

Saudi-Arabia hevdar å ha straffa dei skuldige, men tyrkisk påtalemakt har no sikta 20 menn som blir mistenkte for å ha delteke i likvidasjonen.

Blant dei sikta er nestleiaren for Saudi-Arabias etterretning, Ahmed al-Assiri, og kommunikasjonssjefen til den saudiarabiske kongefamilien Saud al-Qahtani. Dei to blir skulda for å ha leidd operasjonen.

Amerikansk etterretning har konkludert med at drapet vart beordra av kronprins Mohammed bin Salman. Dette har han nekta for, men han har samtidig teke det fulle ansvaret for drapet.

(©NPK)