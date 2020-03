«Tsunami» av virusramma pasientar ved sjukehus i London

utenriks

Chris Hopson, representant for leiarar i den nasjonale helsetenesta (NHS) og sjef for NHS Providers, seier at dei har sett ein «eksplosjon» i pågangen av alvorleg sjuke pasientar.

Han samanlikna pågangen av pasientar ved sjukehus i den britiske hovudstaden med ein vedvarande tsunami.

– Dei snakkar om bølgje etter bølgje etter bølgje. Ordet som ofte blir brukt overfor meg er ei form for vedvarande tsunami, sa Hopson i eit radiointervju med BBC.

Det er venta at smittetala kjem til å auke drastisk i Storbritannia framover. Så langt er 463 virussmitta personar stadfesta døde, og 9.500 personar er stadfesta smitta.

Ti nye mellombelse sjukehus skal setjast opp i landet den kommande tida, ifølgje britiske medium. Excel-konferansesenteret i London er ein av fasilitetane som blir omgjorde til mellombels sjukehus og skal kunne huse 4.000 pasientar.

(©NPK)