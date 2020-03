utenriks

I London gjekk FTSE 100-indeksen ned 2,5 prosent. På kontinentet fall både CAC 40 i Paris og DAX-indeksen i Frankfurt med 2,3 prosent. Nedgangen i Milano var på 2 prosent, medan han var 2,4 prosent i Madrid.

Den svake starten kjem etter to dagar med markant oppgang etter at det er lanserte store krisepakkar for å motverke dei økonomiske konsekvensane av covid-19-pandemien.

