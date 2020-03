EU-avtale sikrar kontroll av våpenembargo mot Libya

utenriks

Det opplyser diplomatiske kjelder til nyheitsbyrået DPA.

Austerrike har vore blant landa som sterkast har bekymra seg for nærværet av europeiske skip i havområda. Styresmaktene har kravd forsikringar om at det ikkje ville oppmuntre migrantar til å bruke sjøvegen for å komme seg frå Libya.

Den førre styrken braut saman i fjor fordi EU-landa ikkje klarte å bli samde om korleis flyktningar som vart plukka opp frå havet, skulle fordelast mellom landa.

Avtalen blir venta å komme formelt i hamn før den førre avtalen går ut.

