utenriks

Stengde bedrifter og pålegg om karantene og sjølvisolering har ført til bråstopp i økonomien, ifølgje statistikkbyrået i landet, Insee.

Ei månads stenging kan føre til at veksten i bruttonasjonalprodukt blir tre prosentpoeng lågare, ser Insee, men legg til at dei ikkje har nok data til å anslå veksten for dei kommande månadene. Regjeringa har allereie kutta forventningane sine frå 1,3 prosents vekst til 1 prosents tilbakegang.

