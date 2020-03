Italia feirar friskmeld 101-åring

utenriks

Mannen, som vart fødd under spanskesjuka, kjem frå Rimini i Emilia-Romagna, den nest hardast ramma regionen i Italia.

Han vart send på sjukehus førre veke og kom virusfri tilbake onsdag.

Riminis varaordførar Gloria Lisi meiner historia gir framtidshåp for oss alle, i ei tid då Emilia-Romagna har hatt rundt 10.000 tilfelle av smitte og 1.077 dødsfall.

Den friskmelde 101-åringen vekkjer oppsikt sidan prognosane er langt dårlegare for eldre enn yngre koronapasientar.

Italias nasjonale helseinstitutt meinte førre veke at døyelegheita for koronasmitta over 90 år var 22,9 prosent. For befolkninga totalt låg talet på 7,1 prosent.

10.361 italienarar er like fullt friskmelde etter å ha vorte smitta av covid-19.

