Koronaviruset herjar i Europa

utenriks

Drygt 487.000 har til no fått påvist smitte, men kvar fjerde er sidan friskmeldt.

Rundt 250.000 av smittetilfella er registrerte i Europa, halvparten av dei i Italia og Spania, som no òg toppar lista over flest dødsfall.

Over 7.500 smitta er døde i Italia, og talet på døde i Spania passerte torsdag 4.000.

Tilstanden for nærmare 7.000 som er innlagt på intensivavdeling i dei to landa, blir karakterisert som alvorleg eller kritisk.

Sterkt varierande dødsrate

Med drygt 22.000 dødsfall i verda, er dødsraten for dei som blir stadfesta smitta no på rundt 4,5 prosent.

Dødsraten i Italia er likevel på heile 10 prosent, medan han i Spania no er på 7,3 prosent. Dødsraten i eit land som Tyskland er til samanlikning på 0,6 prosent, medan han i Noreg er på 0,5 prosent.

Forklaringa ligg i kor mange som blir testa, og i kva kriterium som ligg til grunn for testing i dei enkelte landa.

Medan ein i Italia berre har testa dei med alvorslege symptom, testar Tyskland no opptil ein halv million i veka, sjølv dei med milde symptom.

– Grunnen til at Tyskland har så få dødsfall i forhold til talet på smitta, kan forklarast med det faktumet at vi gjennomfører eit ekstremt høgt tal diagnosetestar i laboratoria, siger virolog Christian Drosten ved Institutt for virologi på Charite-sjukehuset i Berlin til AFP.

Gamle og sjuke døyr

Gjennomsnittsalderen på dei som døyr, er òg framleis høg, til dels svært høg og høgare enn gjennomsnittleg levealder i dei fleste land.

Det er mellom anna tilfelle i Noreg, der gjennomsnittsalderen for dei tolv første som døydde ifølgje Folkehelseinstituttet var 84 år.

I Italia er 84 prosent av dei som hittil døydde, over 70 år gamle og nærare halvparten over 80 år gamle, viser statistikk frå styresmaktene.

Undersøkingar gjort i Kina og Italia viser at ein stor del av dei som døyr, hadde ein eller fleire alvorlege andre sjukdommar.

Oppløftande

Verdshelseorganisasjonen legg no meir vekt på infeksjonsraten i forhold til talet som blir testa, enn på dei sterkt varierande dødsratene. Torsdag konstaterte WHO at det kan vere lys i enden av tunnelen i enkelte land.

– Sjølv om situasjonen framleis er veldig alvorleg, byrjar vi å sjå nokre oppløftande teikn, sa WHOs europadirektør Hans Kluge torsdag.

– I Italia, som har det høgaste talet smittetilfelle i regionen, opplever ein no svakare auke i talet på nye tilfelle, men det er framleis for tidleg å seie at pandemien no har nådd toppen i landet, sa han ifølgje AFP.

Berre byrjinga

I Storbritannia er utsiktene derimot langt dystrare, og fleire London-sjukehus fortel no at dei blir fløymde over av smitta pasientar.

– Dei snakkar om bølgje etter bølgje etter bølgje. Ordet som ofte blir brukt overfor meg er ei form for vedvarande tsunami, sa ein talsmann for helsevesenet i landet til BBC torsdag.

Hittil er det registrert 435 dødsfall blant dei nærare 10.000 som har fått påvist smitte i Storbritannia, men relativt få er hittil testa, og styresmaktene fryktar at dette berre er byrjinga.

Fleire andre land reknar òg med at dei berre har sett byrjinga av pandemien, blant dei Russland som torsdag stansa alle internasjonale flygingar til og frå landet.

Styresmaktene har samtidig gjeve ordre om å stengje serveringsstader og butikkar og verksemder som ikkje er samfunnskritiske, og president Vladimir Putin har bede innbyggjarane om å halde seg heime.

Skjerpar tonen

Andre land går endå meir drastisk til verks, som Irak der politiet ifølgje lokale medium dei siste dagane har beslaglagt over 800 bilar i hovudstaden Bagdad fordi førarane braut portforbodet.

Den danske regjeringa skjerpar òg tonen overfor dei som ikkje rettar seg etter pålegget til styresmaktene og har lagt fleire nye hastelover på bordet til Folketingets.

Ein av dei opnar for å forby folkesamlingar på meir enn to personar, medan ein annan opnar for å fengsle folk i opptil 30 dagar dersom dei stel handsprit.

(©NPK)