Kriminaliteten stuper i Italia

utenriks

Karantene, restriksjonar på korleis folk kan bevega seg og låg aktivitet har gitt tydelege utslag på statistikken, fortel det italienske innanriksministeriet.

I perioden frå 1. til 22. mars har talet på lovbrot gått ned med 64 prosent samanlikna med i fjor.

Seksuelle overgrep har falle med 70 prosent og lovbrot knytt til prostitusjon med heile 77 prosent.

Like stor er ikkje nedgangen for tilfelle av vald i heimen – her ligg han berre på 43 prosent. Kurven går heller ikkje like bratt nedover når det gjeld i tjuveri frå apoteket i landet.

(©NPK)