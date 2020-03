Partane i Jemen støttar våpenkvile

utenriks

Saudi-Arabia gjekk i spissen for ein regional koalisjon til krig mot Houthi-opprørarane i Jemen for fem år sidan, og krigshandlingane blir anslått å ha kosta over 100.000 menneskeliv.

Kor mange som har bukka under av svolt og sjukdom veit ingen, men FN har slått fast at Jemen er den verste humanitære krisa i verda.

Over 4 millionar menneske er på flukt inne i landet, 20 millionar går kvar kveld til sengs utan å vite når dei får sitt neste måltid og 14 millionar av dei treng ifølgje FN umiddelbar humanitærhjelp.

Helsevesenet ligg i ruinar, og dersom koronaviruset får fotfeste, blir følgjene fatale.

FN har bede dei krigførande partane om å la våpena kvile, og torsdag slutta både Saudi-Arabia, den internasjonalt anerkjende regjeringa og Houthi-opprørarane opp om bønna.

Partane i krigen har likevel inngått ei rekke avtalar tidlegare, som alle er brotne etter kort tid.

