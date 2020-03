Rekordmange nye arbeidsledige i USA

utenriks

Det sesongjusterte talet viser kor mange som søkte førre veke og som ikkje hadde søkt veka før, i praksis vil det stort sett seie folk som nyleg har mista jobben. Talet for veka fram til sist laurdag er meir enn ti gonger så høgt som veka før, då 282.000 søkte om dagpengar. I oktober 1982 var talet 695.000, opplyser arbeidsdepartementet.

Den kraftige auken kjem samtidig med at ikkje-nødvendige verksemder har stengt over heile landet, medan titals millionar har fått beskjed om å halde seg heime.

At 3 millionar nye amerikanarar no søkjer om dagpengar, tyder på svært mange oppseiingar førre veke. Det er venta at langt fleire vil miste jobben, etter kvart som landet går djupare inn i ein nedgangsperiode.

Serveringsstader, hotell, kinoar, teater og flyselskap har sett inntektene forsvinne. Bilfabrikkar er stengde grunna sviktande sal. Samtidig held dei fram faste utgiftene å springe, og mange bedrifter kuttar i staben for å spare.

Nokre økonomar trur den samla arbeidsløysa kan bli på opp mot 31 prosent i mai, den høgaste sida 1930-åra. Inntil nyleg var ho på beskjedne 3,5 prosent, det lågaste nivået på eit halvt hundreår.

