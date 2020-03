Australske virusflyktningar uønskt på landsbygda

utenriks

Avsidesliggjande område i delstaten Queensland blir fløymt over av tilreisande – særleg pensjonistar – som prøver å rømme frå koronaviruset, seier landbruksminister David Littleproud.

– Medan grensene blir stengde, ser vi ei bølgje av «grå nomadar» som kjem sørfrå og frå andre stader i Queensland, seier ministeren til Seven News. Han åtvarar og seier karavanar av tilreisande kan spreie viruset i innlandet slike cruisepassasjerar tok smitten med seg då dei gjekk i land i Sydney.

Påske er utfartstid og toppsesong vest i delstaten, men no er ikkje besøkande like velkomne alle stader. Lokalbefolkninga fryktar at helsevesenet kan bryte saman. I nokre byar har sinne og frustrasjon gått ut over bildekka til nokon av dei tilreisande, sir Littleproud.

– Eg forstår bekymringa deira, seier han og ber delstatsminister Annastacia Palaszczuk i Queensland jobbe for å unngå «unødvendig forflytting av menneske» til småbyane.

Då ho stengde grensa inn til delstaten onsdag sa Palaszczuk at dette ikkje er ei tid for å reise på ferie.

– Dette er tida for å bli heime med familien.

