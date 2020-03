Dansk helsedirektør erkjenner feil i koronastrategien

utenriks

På ein pressekonferanse fredag erkjende sjefen for Sundhedsstyrelsen at danske helsestyresmakter burde ha skifta strategi for snart to månader sidan.

I Danmark har mykje av diskusjonen rundt responsen på koronautbrotet dreidd seg om kor mange som bør testast for viruset, og kvifor ikkje fleire er testa.

Over 2.000 personar har til no testa positivt for viruset i Danmark. Av desse har 52 personar døydd, ifølgje Worldometer.

Til samanlikning har 3.581 testa positivt i Noreg, og 16 av desse er døde.

