Historisk høg oppslutning om Trump

USA er no globalt episenter for koronapandemien, og sjukehuset i landet viser seg å vere dårleg rusta til å ta imot dei mange som blir sjuke av viruset. Landet har flest smitta i verda, og stadig fleire døyr.

58 prosent av dei spurde i ei meiningsmåling utført for Washington Post og ABC News meiner at presidenten reagerte for seint, men partiskiljet er tydeleg.

86 prosent av demokratane meiner Trump burde ha innsett alvoret tidlegare, medan 75 prosent av republikanarane meiner at han frå første stund har gjort ein god jobb.

På spørsmål om korleis dei generelt vurderer Trumps innsats som president, er 48 prosent fornøgd og 46 prosent misnøgd.

Oppslutninga om Trump på denne målinga er dermed høgare ein nokosinne sidan han tok over som president for drygt tre år sidan.

