utenriks

Ei av årsakene til at dødstalet fredag har auka, er at helsestyresmaktene i Stockholm har sett på tidlegare dødsfall og funne at fleire av pasientane var smitta av koronaviruset.

Ifølgje Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har det vore ein suksessiv oppgang i Sverige dei to–tre siste vekene. 209 personar har hittil fått intensivbehandling.

Sverige har valt ei mindre restriktiv linje når det gjeld sosial isolasjon enn både Noreg og ei rekke andre europeiske land.

