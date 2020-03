Koronaviruset har spreidd seg til nesten alle landa i verda

utenriks

Koronaviruset har no funne vegen til nær sagt alle land i verda, over 550.000 har fått påvist smitte, og for rundt 25.000 av dei har døydd.

Gjennomsnittsalderen på dei som døyr, er framleis høg og i dei fleste land høgare enn gjennomsnittleg levealder, og delen som hadde alvorlege, underliggjande sjukdommar, er òg høg.

Dette lettar ikkje presset på helsevesenet, og land etter land slit no med å hjelpe alle dei som treng det. Mangelen på intensivplassar og pustemaskiner er skrikande, og sjølv i land som USA manglar sjukehusa enkelt smitteverneutstyr.

Auka testing

Talet på påviste smittetilfelle i verda steig med over 70.000 det siste døgnet, ein auke på rundt 15 prosent. Dette kan truleg òg tilskrivast auka testing i mange land, og det gir ikkje nødvendigvis eit sannferdig bilde av kor raskt viruset spreier seg.

Talet på døde har stige med rundt 15 prosent dei siste 24 timane, til rundt 25.000 midt på dagen fredag.

Nærare 130.000 av dei som har vore smitta, er no erklærte virusfrie og friskmelde. Auken er mindre enn auken i talet på smitta og døydde, men praksisen med å registrere friskmeldingar er ulik frå land til land.

Tilstanden for 21.000 som fredag fekk intensivpleie, vart kalla alvorleg eller kritisk, og det er ein auke på over 40 prosent det siste døgnet. Desse utgjer likevel framleis berre 5 prosent av alle som no har påvist viruset i kroppen, medan 375.000 smitta berre opplever milde symptom.

Blir spreidd raskast i USA

I USA har nærare 86.000 fått påvist smitte, og landet toppar dermed lista over land med flest smitta. Drygt 1.300 er hittil døde, men amerikanske sjukehus er i ferd med å fyllast opp av alvorleg sjuke pasientar og dødstalet blir venta å stige kraftig dei kommande dagane.

I Spania er det siste døgnet registrert heile 769 nye dødsfall, det høgaste nokosinne, og det samla talet har no komne opp i 4.858. Berre Italia har fleire døde, over 8.200.

I Kina, der koronaviruset først vart påvist, er nærare 92 prosent av dei drygt 81.000 som har vore smitta, no friskmelde. Smittespreiinga har i stor grad stoppa opp, og det same har auken i talet på dødsfall.

Fattige

I kor stor grad koronaviruset har spreidd seg i Afrika, Latin-Amerika og folkerike asiatiske land som India, Bangladesh og Indonesia, er uklart.

Talet på påviste smittetilfelle er framleis relativt lågt, men det same er talet som er testa.

Problema helsevesenet i vestlege land opplever, vil bleikne dersom pandemien skyt fart i desse delane av verda, der folk lever tett, tilgangen på reint vatn ofte er dårleg og helsevesenet er dårleg utbygd.

I land som frå før står midt oppe i krig og humanitære katastrofar, og i dei mange overfylte flyktningleirane i verda, kan koronaviruset få katastrofale følgje som ingen helt kan sjå omfanget av.

