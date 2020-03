Over 900 nye dødsfall i Italia på eitt døgn

utenriks

919 døde på eitt døgn er det høgste dødstalet som er registrert i Italia sidan pandemien braut ut. Det gjer at det totale talet på dødsfall no er 9.134, opplyser italienske styresmakter fredag ettermiddag.

Samtidig har Italia vorte det andre landet etter USA til å passere Kina i talet på registrerte smittetilfelle. Fredag ettermiddag var det påvist 86.498 smittetilfelle sidan pandemien braut ut. Det er om lag 6.000 fleire på eitt døgn.

Verdshelseorganisasjonen opplyser fredag at det no er registrert over 300.000 tilfelle av koronasmitte i Europa.

(©NPK)