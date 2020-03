Trump og Xi snakka på telefon

utenriks

Xi på si side sa at USA og Kina burde stå saman for å kjempe mot den dødelege pandemien.

Dei to landa har krangla om viruset dei siste vekene, men Xi sa til Trump at Kina ønsker å dele all informasjon og erfaringar med USA, ifølgje den kinesiske TV-kanalen CCTV.

Trump tvitra at dei to hadde ein lang og god samtale og drøfta koronaviruset i detalj.

– Kina har vore gjennom mykje og har fått ei god forståing av viruset. Respekt, tvitra Trump. Medan han tidlegare har insistert på å kalle viruset «det kinesiske viruset», kalla han det no «koronaviruset».

(©NPK)