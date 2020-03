Earth Hour prega av koronapandemi

utenriks

Å sløkke lyset for å rette merksemda mot klimaendringane har vorte ei årleg markering. Også i år vart mellom anna Sydneys berømte operahus og Harbour Bridge like ved, mørklagt.

Earth Hour-initiativet vart starta i 2007 av WWF. Enkeltpersonar, bedrifter og styresmakter blir bedne om å sløkke lyset i éin time, klokka 20.30 lokal tid, for å auke forståinga for klimaendringane.

Men i mange land har ein i år valt å avlyse heile eller deler av arrangementet på grunn av den pågåande koronapandemien.

WWF har i staden oppmoda folk til å sløkke lysa heime, tenne stearinlys og til dømes kose seg med brettspel.

WWF Australia valde å halde eit straumearrangement på YouTube, med innslag frå fleire australske komikarar og kjendisar. I Noreg arrangerte WWF ein direktestrauma konsert laurdag kveld.

Sjølv om mange offentlege arrangement er avlyste, skulle over 100 landemerke verda over sløkke lyset for å støtte Earth Hour, blant dei Kreml i Moskva, Eiffeltårnet i Paris, Brandenburger Tor i Berlin, Colosseum i Roma og Petronas-tvillingtårnene i Kuala Lumpur.

(©NPK)