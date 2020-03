110 døde koronasmitta i Sverige

utenriks

Det er ein auke frå 102 som var registrert laurdag. Ein av dei som døydde, var ein 30 år gammal mann i Jönköping-området.

Rundt 3.700 er stadfesta smitta med koronaviruset i Sverige, opp frå 3.447 dagen før. Det inneber at auken er redusert frå rundt 400 om dagen til rundt 250.

– Det som er litt positivt, er at vi hadde ein ganske kraftig auke blant eldre, men det har stabilisert seg dei siste dagane, seier Tegnell.

Talet på personar under intensivbehandling har stige litt frå 239 til 255 søndag, men over nokre dagar har talet vore stabilt.

– Dei siste tre–fire dagane har vi lege på omtrent like mange tilfelle per dag. Det er ei positiv utvikling, seier Tegnell.

Sverige har lagt seg på ei langt mindre restriktiv linje enn dei fleste andre land. Barneskular og restaurantar og kafear er ikkje stengde, sjølv om Sverige som andre land satsar på å bremse viruset for å unngå at sjukehusa blir overbelasta.

– Det alle no gjer her i landet, må rimelegvis ha hatt ein effekt. For dette ser veldig annleis ut enn i dei landa som er svært hardt ramma, seier Tegnell.

Folkhälsomyndigheten er no i gang med å teste moglege smitta utanfor sjukehusa. Det blir gjort ved at forsvarstilsette oppsøkjer 700 tilfeldige personar heime. Resultatet av testinga er klart neste veke.

