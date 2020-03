Trump set ikkje New York i karantene

utenriks

Trump sa laurdag at han vurderte å innføre karantene for New York og omland for å hindre folk derfrå i å reise til andre delar av landet, men kunngjorde seinare at det likevel ikkje ville skje.

– Ei karantene er ikkje nødvendig, skriv Trump på Twitter.

Han skriv vidare at han har rådført seg med ekspertgruppa i Det kvite hus og snakka med guvernørane i New York, New Jersey og Connecticut og har bede det amerikanske folkehelseinstituttet (CDC) om å skrive ut strenge reiseforskrifter. Desse skal handterast av guvernørane i samarbeid med den føderale regjeringa.

Ingen reiser

Visepresident Mike Pence følgde seinare på kvelden opp med at CDC oppmoda alle om å avstå frå alle ikke-presserende reiser dei neste 14 dagane. Fleire hadde på førehand ytra ønske om å innføre karantene for alle i dei aktuelle områda, urolege over å få reisande frå metropolen til området sitt.

Eit tilsvarande råd har tidlegare vore gitt om at alle som har reist ut av New York den siste tida, bør sitje i isolasjon i 14 dagar. Texas, Florida, Maryland og South Carolina har innført krav om dette for reisande frå New York.

I Rhode Island stansar politiet no alle med New York-skilt på køyretøya for at Nasjonalgarden skal kunne gi ordre om to vekers tvungen karantene.

65.000 smitta

New York og områda rundt er blant dei hardast ramma av koronautbrotet, med til saman over 65.000 stadfesta smitta ifølgje Johns Hopkins-universitetet, som fortløpande registrerer utviklinga. I New York City var det laurdag registrert 672 døde, medan talet i New Jersey var 86 og 20 i Connecticut.

New Yorks guvernør Andrew Cuomo gav laurdag uttrykk for at han var sterkt imot dei føderale planane om å stenge ned byen. Han har kritisert presidenten og den føderale regjeringa for å ha reagert for seint då virusutbrotet melde seg, og at det er årsaka til at byen no har vorte USAs episenter.

– Viss du startar med å gjerde inn område over heile landet, blir det heilt merkeleg, kontraproduktivt, antiamerikansk og antisosialt, sa Cuomo til CNN.

Lammar økonomien

Han la til at å setje den finansielle hovudstaden i landet under karantene ville sende rystelsar gjennom aksjemarknaden og paralysere økonomien, på same tid som president Trump er så ivrig etter å få økonomien tilbake på skinner.

USAs føderale regjering har fått makt til å innføre tiltak for å forhindre spreiing av smitte mellom delstatane, men det er uklart om denne fullmakta gir Trump rett til å nekte folk å forlate delstaten sin.

Dette er ei problemstilling som aldri tidlegare har vorte sett på prøve i moderne tid. Når det ein sjeldan gong har vore på bordet til retten har domstolane stort sett følgt råda frå helsestyresmaktene.

