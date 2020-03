utenriks

Johnson, som sjølv har testa positivt på koronaviruset og sit i heimeisolasjon, la måndag ut ei videomelding der han seier at britane vil komme seg gjennom krisa saman.

Han takka òg legar, sjukepleiarar og tidlegare helsearbeidarar som no stiller opp for det britiske helsevesenet NHS. Takka gjekk òg til 750.000 som yter frivillig innsats under krisa, ifølgje BBC.

Så langt har 1.228 personar døydd av covid-19 i Storbritannia.

(©NPK)