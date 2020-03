CNN: Senatorar blir granska etter aksjesal

utenriks

TV-stasjonen har snakka med anonyme kjelder som fortel at undersøkingar er igangsette av justisdepartementet. FBI skal allereie ha kontakta republikanaren Richard Burr, som leier etterretningskomiteen i Senatet.

Burr har fått mykje offentleg kritikk etter at det vart kjent at han og kona selde aksjar for mellom 600.000 og 1,7 millionar dollar frå slutten av januar til midten av februar.

Opplysningane utløyste mistanke om at Burr baserte seg på informasjon han fekk bak lukka dører i Kongressen då han valde å selje aksjane. Kort tid seinare byrja det kraftige børsfallet i USA.

Sjølv seier Burr at han berre baserte seg på offentleg tilgjengeleg informasjon mellom anna i media. Så langt har det ikkje komme fram nokon bevis for at han braut lova ved å handle aksjar på bakgrunn av innsideinformasjon.

Også andre senatorar har fått mistanke retta mot seg etter sal og kjøp av aksjar rett før det kraftige børsfallet. CNN har ikkje fått vite kva andre folkevalde som no skal granskast av justisdepartementet. Det er vanleg at aksjetransaksjonar blir granska i USA når det offentleg vert stilt spørsmål ved om lovar og reglar kan ha vorte brote.

