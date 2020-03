Japan set ned foten for utlendingar for å hindre virusimport

utenriks

Tiltaka kjem av auka bekymring for importerte tilfelle av koronaviruset. Både Japan og Sør-Korea er land som til no har hatt relativt god kontroll på utbrotet, men den siste tida har det vore fleire smittetilfelle som kjem av personar som har vorte smitta i andre land.

Japan har frå før av innført innreiseforbod for personar som kjem frå spesielt hardt ramma område i Kina og Sør-Korea. No vil forbodet gjeld for heile Kina og Sør-Korea og dessutan USA og dei fleste område av Europa, opplyser japanske regjeringskjelder til lokale medium måndag, ifølgje The Guardian.

Innreiseforbodet kan òg komme til å gjelde enkelte land i Søraust-Asia og Afrika, skriv avisa Asahi. For personar som kjem frå andre delar av verda, gjeld 14 dagars karantene, uansett om dei er japanarar eller utlendingar.

I Sør-Korea skal alle som har vore i utlandet, både sørkoreanarar og utanlandske borgarar, halde seg 14 dagar i karantene. Utlendingar som ikkje har nokon stad å vere, blir innlosjerte på eit offentleg senter, og dei må sjølv betale for opphaldet.

Sør-Korea har til no registrert nærare 10.000 smittetilfelle. 158 personar er døde. Det siste døgnet vart det registrert 78 nye tilfelle. I februar var det dagar då Sør-Korea registrerte så mange som 900 nye smittetilfelle.

Japan hadde måndag registrert nærare 1.900 smittetilfelle og 54 dødsfall, ifølgje Worldometers.

