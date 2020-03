Russlands statsminister vil stenge ned heile landet

utenriks

Frå og med måndag må innbyggarane i den russiske hovudstaden halde seg heime såframt dei ikkje har heilt nødvendige ærend eller skal lufte hundane sine.

Same dag tok Misjustin til orde for at dei same tiltaka bør gjelde heile landet. På eit krisemøte sa han at guvernørane i dei ulike regionane i landet bør utvikle planar for å innføre liknande tiltak.

Alle dei 1.500 som er registrert smitta av koronaviruset i Russland, har vore i Moskva. Ordføraren i byen, Sergej Sobjanin, har åtvara om at det reelle smittetalet truleg er langt høgare.

Russland har òg stengt grensene for all trafikk, men enkelte unntak, mellom dei for godstrafikk og diplomatar.

President Vladimir Putin bad førre veke alle russiske arbeidarar om å ta ei veke fri med lønn på grunn av koronaviruset. Ordninga er av russiske medium døypte «koronavirusferien».

I motsetning til i Noreg har eldre menneske vorte oppmoda til å dra til små hytter og feriebustader på landsbygda.

(©NPK)