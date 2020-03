Trump trur ikkje lenger på ein rask viruskamp i USA

utenriks

Tilrådinga til alle amerikanarar om å halde seg heime og ikkje samlast meir enn ti personar, er no forlengt fram til 30. april.

Tidlegare har Trump håpt at USA ville vere tilbake til normalen i midten av april. No trur han at det vil vere over innan 1. juni.

Samtidig med Trumps justering har talet som har døydd av koronaviruset i New York, passert 1.000. Totaltalet for USA ligg på om lag 2.500, med rundt 150.000 registrerte smittetilfelle.

Moskva og Lagos

Søndag hadde nesten 3,4 milliardar menneske over heile verda vorte bedne om å følgje strenge reglar for sosial kontakt, ifølgje nyheitsbyrået AFP. Måndag vil restriksjonane òg gjelde storbyar som Moskva og Lagos i Nigeria, som er Afrikas største by.

Restriksjonane skal hindre smitte, men fører samtidig til at millionar av arbeidsplassar forsvinn, val blir utsette og sports- og konsertkalendrar er tomme.

Koronaviruset har hittil teke livet av over 33.000 menneske på verdsbasis, og talet på registrerte smittetilfelle har passert 700.000.

Hindrar plyndring

I Storbritannia varslar styresmaktene at det truleg vil gå minst seks månader før situasjonen blir normalisert. Også i Italia blir befolkninga beden om å belage seg på langvarige restriksjonar på sosial kontakt.

Her har det byrja å dukke opp ringverknader av den økonomiske nedstenginga som ingen kunne førestilt seg for få veker sidan. Eitt av dei sterkaste døma er på Sicilia, der væpna politi har byrja å vakte inngangane til supermarknadene for å hindre plyndring frå folk som ikkje lenger har råd til mat.

I Spania viser den siste døgnoversikta 838 døde. Det er tredje dag på rad at dødstalet stig.

– Mi intensiveining er heilt full, seier Eduardo Fernandez, ein sjukepleiar ved Infanta Sofia-sjukehuset i Madrid.

Styresmaktene i den spanske hovudstaden har etablert eit feltsjukehus med 5.500 senger for å kunne ta imot alle koronapasientane. Samtidig er ein skøytehall omgjort til likhus.

Sjukehus i Central Park

Både i Spania, Italia og USA kneler helsevesenet på grunn av det store talet pasientar som treng intensivbehandling for den alvorlege lungesjukdommen som covid-19 i enkelte tilfelle utløyser.

I Central Park i New York er det etablert eit feltsjukehus med plass til 68 pasientar. Andre sjukehus er fulle av pasientar.

Dei økonomiske ringverknadene av krisa blir stadig tydelegare i USA, der langt fleire treng mathjelp.

– Før var det 1,2 millionar menneske i New York som trong mathjelp. No er det tre gonger så mange, seier Eric Ripert frå organisasjonen City Harvest.

Ifølgje mannen som er Trumps fremste rådgivar på pandemien, Anthony Fauci, kan så mange som 200.000 menneske komme til å døy av covid-19 i USA. Millionar kan bli smitta.

Eit lite lyspunkt er at ein hurtigtest for å påvise smitte er godkjend til bruk i USA. Han kan gi svar på om ein person er smitta på 5 til 13 minutt.

Globalt skilje

Frå og med måndag må òg innbyggarane i Moskva halde seg inne. Dei får berre lov til å gå ut for å kjøpe mat og medisinar, eller viss dei har arbeid som blir sett på som heilt nødvendige. Eit unntak er lufting av hundar, som må gjerast like utanfor heimen.

I Lagos må 20 millionar innbyggarar halde seg heime i to veker framover. Tiltaka gjeld òg Nigerias hovudstad Abuja.

Nigeria, som med sine 190 millionar innbyggarar er Afrikas mest folkerike land, har så langt registrert 97 smittetilfelle og eitt dødsfall, men testinga er avgrensa.

Å handheve nedstenginga vil vere ei enorm utfordring i eit land der titals millionar lever i fattigdom og er heilt avhengig av å tene nokre få kroner kvar dag for å overleve. Det same gjeld i store delar av Afrika.

Hjelpeorganisasjonar har åtvara om at koronautbrotet vil få langt verre konsekvensar i fattige land enn i den rikare delen av verda. Det gjeld ikkje minst i land som Syria og Jemen, der store delar av helsevesenet er bomba i stykke etter fleire år med krig.

I tillegg manglar 3 milliardar menneske i verda ifølgje FN tilgang til reint vatn og såpe, som er det viktigaste våpenet i kampen mot koronaviruset.

