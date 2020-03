Twitter fjernar meldingar frå Brasils president

utenriks

Bolsonaro har mellom anna publisert ein video der han argumenterer for at karantenereglane må vekk.

– Viss det held slik fram som dette, med den arbeidsløysa vi har, kjem vi til å få eit særs alvorleg problem som det vil ta fleire år å løyse, seier presidenten.

Søndag fjerna Twitter meldingane og erstatta dei med ein kort tekst der det vart forklart at dei nyleg endra reglane. Selskapet slår no ned på informasjon som strid mot tilrådingane til helsestyresmaktene, og som aukar risikoen for koronasmitte.

