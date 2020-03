UD: Geriljagruppe i Colombia erklærer våpenkvile

utenriks

Erklæringa om den einsidige våpenkvila kom måndag morgon norsk tid.

I erklæringa viser den venstreorienterte gruppa til FNs generalsekretær António Guterres, som har oppmoda til stans i alle væpna konfliktar for å kjempe mot koronapandemien.

Forhandlingar mellom ELN og Colombias regjering har vore innstilt sidan ein bombeaksjon gjennomført av ELN i fjor. Noreg var med å legge til rette for forhandlingane fram til dei vart stansa.

– Det er oppløftande at ELN har erklært ei einsidig våpenkvile for å kjempe mot den felles trusselen covid-19 representerer. Dette er endå eit døme på at partar i konflikt følgjer FNs generalsekretær Guterres' sterke oppfordring, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei fråsegn.

(©NPK)