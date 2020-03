Bayer inngår forlik om Roundup-reklame

utenriks

Den tyske kjemikaliumgiganten betaler ut 39,6 millionar dollar – 418 millionar kroner – i forliket. Saksøkarane meiner Roundups innpakning inneheldt misvisande informasjon.

Bayer har tapt tre rettssaker i USA knytte til nettopp Roundup, men har heile tida hevda at produktet er trygt. Selskapet understrekar at saka som no er avslutta, ikkje påverkar dei andre Roundup-relaterte søksmåla som går føre seg.

Bayer står overfor meir enn 48.000 søksmål i USA knytt til kreftrisiko og Roundup. Analytikarar har antyda at selskapet kan ende med å betale rundt 10 milliardar dollar når sakene får ei løysing.

(©NPK)