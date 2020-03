utenriks

Det er så langt registrert godt over 800.000 smitta globalt.

USA er no det landet med flest smitta. Ifølgje nettsida Worldometers.info er talet på koronatilfelle der no over 174.000.

Flest dødsfall er registrerte i Italia, der ein auke på 837 det siste døgnet gir eit samla dødstal på 12.428.