St. Petersburg stenger ned

Nedstenginga betyr at innbyggarane må halde seg inne, såframt dei ikkje skal ut for å kjøpe mat eller medisinar eller må utføre arbeid som blir sett på som kritisk for samfunnet.

Å lufte hunden er likevel lov såframt dei ikkje går lenger bort enn 100 meter frå sin eigen bustad, ifølgje nyheitsbyrået STT.

Alle turistbestillingar er kansellerte fram til byrjinga av juni.

Restriksjonane vart kunngjorde måndag kveld og tredde i kraft tysdag. Også nedstenginga av Moskva, som byrja måndag, kom på kort varsel.

