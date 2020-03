Sverige vil koronateste fleire – 34 nye dødsfall

utenriks

4.435 har fått påvist smitte i Sverige. Det er ein auke på 407 det siste døgnet.

Blant dei som har fått påvist smitte, får 358 no intensivbehandling, opplyser Folkhälsomyndigheten. Etaten får no i oppdrag å lage ein nasjonal strategi for å teste fleire personar for koronaviruset.

Men det er framleis viktig å prioritere helsetenester, både blant pasientar og blant tilsette, sa miljø- og klimaminister Isabella Lövin på ein pressekonferanse tysdag.

Ifølgje statsminister Stefan Löfven testar Sverige like mange som alle andre samanliknbare land og viser til at 36.000 var testa for nokre dagar sidan. I Noreg er over 90.000 personar testa så langt.

Regjeringa har òg vedteke å forby besøk på alle aldersheimar i landet frå og med onsdag.

– Regjeringa har tidlegare komme med ei sterk tilråding om å ikkje besøkje aldersheimane, og fleire kommunar har innført besøksforbod. Regjeringa ser behov for like reglar for heile landet, seier miljø- og klimaminister Isabella Lövin.

(©NPK)