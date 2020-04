Forskar: Halve Sveriges befolkning vil bli koronasmitta i april

utenriks

Han meiner at april vil vere den månaden der spreiinga av viruset vil vere mest intens, men åtvarar om at det vil halde fram utover mai.

– Etter april vil ikkje spreiinga stoppe, men sakte gå ned slik at omtrent to tredelar av befolkninga er smitta innan utgangen av mai, meiner Britton.

Han er professor i matematisk statistikk ved Stockholms universitet, der dei forskar på korleis smittsame sjukdommar oppfører seg i ein populasjon.

Minst 250.000 smitta

Tysdag kveld var det registrert 180 dødsfall i Sverige som følgje av koronaviruset. Landet hadde då 4.435 stadfesta tilfelle.

Tala forskinga baserer seg på, går ut på at mellom ein halv million og ein million svenskar allereie er smitta i dag.

– Det er ei vurdering som eg nok ikkje ville pantsett huset mitt for. Men om eg kan seie mellom 250.000 og halvannan million, då ville eg nok tort å setje huset i pant, seier Britton.

Stor smittefare

Forskaren oppmodar til isolering.

– Om det er ein månad du bør gjere deg sjølv og andre ei teneste ved å bli heime, så er det i april.

Han tek utgangspunkt i at ein smitta person i gjennomsnitt smittar 2,5 andre menneske.

– Dreg du ut i april er kanskje éin av ti smitta. Det betyr at ein berre treng å møte på ti personar for at det er ein høg risiko for å bli smitta, forklarer han.

