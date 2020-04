Kraftige utsleppsfall under koronakrisa

utenriks

Sidan midten av mars har CO2-utsleppa frå vegtrafikk, fly og ferjer i Noreg falle med heile 40 prosent, ifølgje utrekningar frå Norsk institutt for luftforsking (NILU).

I Noreg som i ei rekkje land på fleire kontinent har koronapandemien vorte møtt med ekstreme tiltak og redusert økonomisk aktivitet.

Utslepp både av partiklar, forureinande stoff og CO2 har ofte nær samanheng med aktiviteten i økonomien. Også utsleppa har derfor vorte mindre mange stader.

Kraftig fall i Kina

Tiltaka i Noreg og andre europeiske land kom i kjølvatnet av tilsvarande radikale grep i Kina tidlegare i år.

Mykje industri stoppa opp, og millionar av menneske vart i praksis sette i karantene. Straumforbruket fall, og det same gjorde CO2-utsleppa frå dei kinesiske kolkraftverka.

Dei totale CO2-utsleppa i Kina ser ut til å ha falle med så mykje som 25 prosent i februar, ifølgje ein analyse frå Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) i Finland.

Ettersom Kina er den største utsleppsnasjonen i verda, er det snakk om enorme mengder CO2.

Utsleppskuttet over fire veker blir rekna til 200 millionar tonn CO2. Det er fire gonger det årlege klimautsleppet i Noreg.

Sprikjande spådommar

Kva effekt koronaviruset får på utsleppa for heile 2020, er det likevel vanskeleg å vite.

Ulike økonomar og analytikarar har ulike spådommar om kva som vil skje med økonomien resten av året. Somme trur vi er på veg inn i den kraftigaste økonomiske nedturen sidan 1930-talet, medan andre håpar på ein rask opptur når vi får kontroll på viruset.

– Prognosane for den økonomiske utviklinga er «all over the place», seier Jan Ivar Korsbakken ved forskingsinstituttet Cicero til NTB.

Kva som skjer med dei globale CO2-utsleppa, vil i stor grad avhengige av korleis det går med økonomien.

Korsbakken trur dei globale utsleppa nesten heilt sikkert vil gå ned i 2020. Men han ønskjer ikkje å prøve å gjette på kor stor nedgangen vil bli.

Sovjetunionens samanbrot

Viss utsleppa fell for året sett under eitt, vil koronapandemien bli eit nytt døme på korleis store kriser kan påverke klimautsleppa i verda.

Også oljekrisa på 1970-talet, Sovjetunionens samanbrot og finanskrisa i 2008 førte til korte periodar med global utsleppsreduksjon.

Til samanlikning har snart 25 år med internasjonale klimaforhandlingar aldri ført til nokon merkbar nedgang i dei globale utsleppa. Dei har stort sett halde fram med å auke.

Økonomisk krisehjelp

Etter økonomiske kriser vil utsleppa typisk gå fort opp igjen. Mange analytikarar reknar med at dette òg vil skje når situasjonen normaliserer seg etter pandemien.

I Kina ser det ut til at kolforbruket i kraftverka var tilbake på eit normalt nivå allereie mot slutten av mars, ifølgje analysen frå CREA.

Og enorme økonomisk krisepakkar i mange land kan potensielt bidra til markant vekst i både økonomien og utsleppa når krisa er over.

Utsleppshoppet kan bli stort i land som vel å stimulere økonomien ved å satse på tradisjonell tungindustri – eller som føler at dei ikkje har råd til å ta miljøomsyn i møte med ei krise som både rammar økonomien og befolkninga hardt.

(©NPK)