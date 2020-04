Stole van Gogh-måleri kan vere verdt over 60 millionar

utenriks

Måleriet har framleis ikkje komme til rette etter at tjuvar braut seg inn i museet, som held stengt på grunn av pandemien.

Ifølgje museet skal tryggingssystema har verka som dei skulle. Men sjølv om alarmen gjekk, klarte tjuvane å få med seg måleriet og komme seg vekk åstaden før politiet kom fram.

Kunstdetektiven Arthur Brandt har til avisa Algemeen Dagblad sagt at måleriet er verdt oppimot 65 millionar norske kroner. Tjuveriet fann stad på dagen 167 år etter at van Gogh vart fødd.

Brandt trur det kan dreie seg om eit profesjonelt tjuveri.

– Vanlegvis kan dei gjennomføre eit tjuveri på to til tre minutt. Dei er godt førebudde med eit nøye planlagt tidsskjema og stoppeklokke. Etterpå kartlegg dei kor mange som er interesserte, seier han til RTL Neiuws.

Verket, som var på utlån frå Groninger-museet i Nederland, er no ført opp på Interpols liste over stolen kunst.

Måleriet heiter «Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar» på originalspråket, eller «Hagen ved prestegarden i Nuenen om våren» på norsk. Det er frå den tidlege perioden til van Gogh, då han budde i Neunen, noko som inneber at måleriet ikkje er like verdifullt som verk frå seinare i karrieren hans.

Eit måleri frå Neunen-perioden vart likevel nyleg selt for like under 125 millionar kroner på auksjon.

(©NPK)